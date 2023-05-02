Проєкт отримав низькі оцінки.

Сталося те, що і очікувалося. Новий шутер Redfall від Arkane Studios, яка відома завдяки Dishonored, Prey та Deathloop, отримав низькі оцінки як від преси, так і від звичайних користувачів.

На Metacritic (ПК-версія) гра має 64 бали після 28 рецензій. Аналогічна ситуація спостерігається на сторінці для Xbox Series X — 62 бали при 18 оглядах.

Журналісти похвалили Redfall за художній дизайн і можливість по-різному проводити бої. Сюжет назвали прийнятним, а от інші аспекти зазнали критики. Стрілянина, штучний інтелект, наповнення світу, рольові елементи — все це виконано погано. А збільшений масштаб у порівнянні з попередніми іграми Arkane лише підкреслює проблеми.

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В Steam на момент написання новини Redfall має рейтинг 28% після 406 відгуків. Претензії покупців багато в чому збіглися з думками преси. Однак користувачі також масово поскаржилися на жахливий технічний стан ПК-версії. Гра включає чимало багів і погано оптимізована, через що падіння кадрової частоти спостерігаються навіть на потужних відеокартах.

Витяги з рецензій Redfall від окремих видань

We Got this Covered: (4,5 з 5): "Багатий, красивий відкритий світ, безліч видів зброї та широкий спектр ворогів, з якими можна боротися, Redfall вражає. Гравці не пошкодують, що зробили ставку на останній шедевр Arkane".

Gamersky (6 з 10): "Redfall — це розчарування. Фірмова імерсивна симуляція і дизайн рівнів Arkane Studios в грі відсутні. Натомість у грі є типові для них [проєктів Arkane] поганий досвід стрільби, відсутність полірування та грубі проблеми з продуктивністю".

Dexerto (2 з 5): "Arkane Studios, яка часто така чудова, тут дико схибила. Redfall працює жахливо (принаймні на ПК), і навіть коли гра працює на максимумі своїх можливостей, вона відчувається як безладне, розрізнене заняття з компромісними ідеями".

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