Для гри з налаштуваннями "ультра" знадобиться потужний ПК.

Arkane Studios і Bethesda Softworks напередодні релізу Redfall опублікували трейлер на честь виходу, системні вимоги і розповіли про налаштування доступності.

У свіжому ролику глядачам показали таємничий острів Редфолл і битви з вампірами. На відео команда головних героїв застосовувала широкий арсенал зброї, навички та влаштовувала пастки. Наприклад, в одному з фрагментів демонструється, як протагоністи по-тихому підкралися до ворожого сховища, зайняли вигідні позиції і почали перестрілку.

Що стосується налаштувань доступності, то гравці зможуть вибрати в Redfall озвучення тексту на екрані, розмір субтитрів і шрифт, накласти колірний фільтр, скорегувати відображення прицілу тощо. Частина параметрів реалізовані для персоналізації гри під себе. Сюди відноситься відключення цифр шкоди, підсвічування об'єктів і підказок, а також управління полем зору.

Системні вимоги Arkane представила в трьох варіантах — мінімальні, рекомендовані і "ультра". Однак студія не вказала, для якої роздільної здатності і кадрової частоти потрібні конкретні параметри системи. Це збентежило частину користувачів, особливо з урахуванням необхідних 32 Гбайт оперативної пам'яті і RTX 3080 для гри з максимальними налаштуваннями графіки.

Мінімальні вимоги

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-8400 з тактовою частотою 2,8 ГГц або AMD Ryzen 5 1600;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 580;

відеопам'ять: 6 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 100 Гбайт (SSD).

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i7-9700K з тактовою частотою 3,6 ГГц або AMD Ryzen 7 2700x;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080, AMD Radeon RX 5700 або Intel Arc;

відеопам'ять: 8 Гбайт;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

місце на диску: 100 Гбайт (SSD).

Вимоги "Ультра"

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i7-9700K з тактовою частотою 3,6 ГГц або AMD Ryzen 7 2700x;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 або AMD Radeon RX 6800 XT;

відеопам'ять: 10 Гбайт;

оперативна пам'ять: 32 Гбайт;

місце на диску: 100 Гбайт (SSD).

Redfall — основні подробиці

У грі належить боротися з вампірами, які з'явилися в результаті наукових експериментів. Вони спричинили сонячне затемнення і висушили воду навколо острова Редфолл.

Геймплей Redfall включає перестрілки, вивчення місцевості і збір кращої екіпіровки. Спорядження в грі ділиться на рівні якості — від звичайного до легендарного.

Проходити шутер можна як поодинці, так і в кооперативі. Розробники стверджують, що в проєкті буде багато фірмових елементів Arkane.

Redfall вийде 2 травня 2023 року на ПК, Xbox Series X і Series S.

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