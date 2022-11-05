За словами розробників, гра зможе затягнути на "тисячі годин".

Diablo 4 буде величезною грою з купою контенту після проходження основної кампанії. Користувачі зможуть провести в ній "тисячі годин", беручи участь в різноманітних високорівневих активностях.

Такою інформацією поділилися директор розробки екшен-RPG Джо Шеллі і генеральний менеджер франшизи Diablo Род Фергюссон в інтерв'ю IGN. Як заявив останній, четверта частина знаменитої серії — це "гра, яка пройшла більш комплексне тестування, ніж будь-яка інша гра" в кар'єрі керівника. Її ранні збірки випробовували на міцність як розробники з Blizzard Entertainment, так і їх близькі.

За словами Шеллі, найскладніше було протестувати високорівневий контент, адже людям "подобається грати в Diablo після проходження кампанії".

"Це один з перших випадків, коли ми проводили тестування... спеціально для фінального вмісту", — зазначив Шеллі, а Фергюссон додав: "Після завершення кампанії ви випускаєте гравців у гру, яка, сподіваємось, розважатиме їх тисячі годин".

За словами генерального менеджера франшизи, в рамках тестування високорівневих активностей учасників просять проводити в Diablo 4 більше 100 годин. Вони повинні випробувати битви з реальними користувачами, проходження кошмарних підземель, систему завдань у відкритому світі Whispers of the Dead і події Helltide, де потрібно знищувати посилені версії ворогів. А наступні сезонні оновлення додадуть ще більше контенту. Правда, Фергюссон відмовився ділитися деталями з цього приводу.

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