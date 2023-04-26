Користувачам знадобиться 150 годин.

До релізу Diablo IV залишається менше півтора місяця, тому Blizzard Entertainment все охочіше ділиться різноманітною інформацією про гру. Нещодавно компанія розповіла, скільки часу знадобиться на прокачування до максимального 100-го рівня.

Такими відомостями поділився директор розробки Diablo IV Джо Пайпора. Користувач Twitter під псевдонімом Xeiom запитав у керівника: "В інтерв'ю РС Gamer з вами йдеться про [час на прокачування до] 80 рівня + трохи більше, щоб отримати 100 рівень в D4, але в старіших інтерв'ю йдеться про 150 годин, щоб отримати 100 рівень. Не могли б ви вказати, що точніше?"

Пайпора відповів: "Досягнення 100-го рівня займе 150+ годин в середньому для гравця". Раніше Blizzard також повідомляла, що 80 годин знадобляться для повного проходження бойового пропуску. Останній буде оновлюватися кожен квартал.

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Окремо Пайпора розповів про контент для користувачів 100 рівня. Кошмарні підземелля в Diablo IV масштабуються в міру прокачування персонажа. Цей процес має межу, але навіть після досягнення 100-ї позначки гра запропонує суворе випробування.

Тут мається на увазі вкрай складний фінальний бос. За перемогу над ним передбачені косметичні предмети та інші бонуси, але не екіпірування. Баланс в Diablo IV налаштований так, що на битву з останнім головгадом користувачі вже повинні прийти в кращих комплектах спорядження в проєкті.

"На 100-му рівні у нас є піковий бос, з яким ми хочемо познайомити гравців, і він збалансований таким чином, що є надзвичайно, надзвичайно складним. Гравцям, які досягли 100-го рівня, буде дуже важко пройти цього боса. І очікування полягає в тому, щоб ви взяли свій клас, зрозуміли свою збірку, максимально використали все, що могли, і дійсно добре вивчили його. І це буде спосіб, за допомогою якого ви зможете його здолати", — розповів Пайпора.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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