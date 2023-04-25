Для запуску гри достатньо відеокарти рівня GTX 660.

Blizzard Entertainment опублікувала остаточні системні вимоги Diablo IV. Вони виявилися більш ніж демократичними: для запуску гри з мінімальними налаштуваннями буде достатньо відеокарти GTX 660.

Розробники виклали чотири конфігурації під різні варіанти графічних налаштувань на офіційному сайті. На початку березня Blizzard вже публікувала системні вимоги Diablo IV для першої "бети". Тоді компанія виклала мінімальні і рекомендовані параметри, які у фінальній версії залишилися майже без змін.

До них додалися ще дві конфігурації — для 4К і 1080р з високими налаштуваннями. Опубліковані набори характеристик актуальні і для травневого бета-тестування Diablo IV.

Мінімальні вимоги (перетворена роздільна здатність 720p, 30 кадрів/сек, низькі налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1909 або новіша);

процесор: Intel Core i5-2500K або AMD FX-8100;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 або AMD Radeon R9 280;

оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 90 Гбайт (SSD).

Рекомендовані вимоги (1080p, 60 кадрів/сек, середні налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1909 або новіша);

процесор: Intel Core i5-4670K або AMD Ryzen 3 1300X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 або AMD Radeon RX 470;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 90 Гбайт (SSD).

Високі вимоги (1080p, 60 кадрів/сек, високі налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1909 або новіша);

процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 7 2700x;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 або AMD Radeon RX 5700 XT;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 90 Гбайт (SSD).

Максимальні вимоги (4K, 60 кадрів/сек, максимальні налаштування графіки)

ОС: Windows 10 (64 біт, версія 1909 або новіша);

процесор: Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 7 2700x;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080, RTX 40-серії (для повної підтримки DLSS 3) або AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативна пам'ять: 32 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 90 Гбайт (SSD).

Окремо Blizzard уточнила, що Diablo IV буде запускатися навіть на комп'ютерах, які не відповідають мінімальним вимогам — з HDD-накопичувачем, двоядерними процесорами і вбудованими відеокартами. Але за якість геймплея на таких ПК компанія поручитися не може.

Разом з публікацією системних вимог розробники виклали новий ролик, в якому розповіли про персоналізацію ігрового процесу в Diablo IV. На відео розповідається про створення персонажа в редакторі, підбір екіпіровки і навичок, трансмогрфікацію тощо.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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