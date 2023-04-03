Затьмарити легендарний сиквел буде непросто.

Diablo входить в число культових ігрових серій з легендарним минулим. Перші дві частини франшизи здійснили революцію в жанрі екшен-RPG і запам'яталися, як дивовижні творіння. Однак Blizzard Entertainment вважає, що майбутня "четвірка" затьмарить своїх попередників.

Такою думкою в інтерв'ю порталу PCGamesN поділилися генеральний менеджер франшизи Diablo Род Фергюссон і голова розробки Diablo IV Джо Шелі. Перший під час інтерв'ю ємко охарактеризував майбутній проєкт. Директор серії заявив: "Це найкраща Diablo з усіх ігор Diablo".

Зрозуміло, що Фергюссон намагається максимально підігріти інтерес до четвертої частини. Однак розмови про перевагу над сиквелом до релізу можна назвати сміливим кроком. Якщо в Diablo IV раптом виявляться проблеми. розробникам обов'язково пригадають їх гучне висловлювання.

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В інтерв'ю керівники поділилися й іншою інформацією. Вони заявили, що четверта частина зможе похвалитися найпотужнішим сюжетом у франшизі. А ще в грі поєднуються кращі аспекти з попередників — поліпшена бойова система, якісний сюжет, похмура атмосфера і приземлений світ, де відчуваєш себе героєм.

За словами Фергюссона і Шелі, Blizzard прагнула дотримати баланс між звичною концепцією і нововведеннями в Diablo IV. Наприклад, в гру повернулася зловісна атмосфера, але з'явився відкритий світ. Поєднання вийшло успішним, якщо судити за відгуками після бета-версії. Як повідомили Фергюссон і Шелі, розробники неймовірно задоволені, що користувачі позитивно оцінили їхню працю.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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