Журналіст опублікував повну карту.

Багато сучасних ігор-блокбастерів намагаються вразити користувачів розмірами світу. Diablo IV теж підхопила цю тенденцію. Blizzard Entertainment реалізувала в грі величезні відкриті простори, які можна досліджувати сотні годин. Це підтвердив інсайдер і редактор порталу Windows Central Джез Корден.

Журналіст опублікував на персональному акаунті в Twitter зображення карти Diablo IV. На ній він обвів область, яка була доступна в бета-версії проекту. Це дозволило приблизно уявити розміри світу.

Загальна площа Санктуарію в Diablo IV десь в п'ять разів більша, ніж територія в пробному варіанті. У "беті" користувачі могли прокачатися до 25 рівня і оглянути безліч локацій. За два дні вивчити доступну область було важко, тому дослідження всього світу займе щонайменше півтора тижні.

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Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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