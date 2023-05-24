Повне освоєння контенту займе 150 годин.

Ще під час анонсу було зрозуміло, що Diablo IV — це масштабна гра. Однак нещодавно Blizzard Entertainment поділилася точнішою інформацією щодо тривалості майбутньої екшен-RPG. Розробники повідомили, скільки часу знадобиться на проходження сюжету і освоєння всього підготовленого контенту.

Інформація надійшла від директора з розробки Джо Шелі та його помічника Джозефа Пайпори. Щоб дістатися до фіналу оповідної кампанії, користувачам знадобиться 35 годин. А ось повна зачистка гри відніме набагато більше часу, і показник буде рости разом з новими добавками.

Diablo IV включає багато контенту — побічні квести, фортеці, кошмарні підземелля, світові боси тощо. Освоєння всіх активностей займе близько 150 годин. За цей час гравець повинен прокачати свого героя до максимуму, зібрати як мінімум гідну екіпіровку, обшукати всі куточки Санктуарію і убити фінального боса. Останній, як раніше розповіли розробники, збалансований так, щоб стати підсумковою перевіркою навичок гравця і збірки персонажа.

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Окремо варто відзначити наявність в Diablo IV кооперативу. Проходження всіх активностей в грі разом з друзями має відняти менше часу, ніж при одиночному забігу.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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