Ролик включає кадри з ігрових заставок.

До релізу Diablo IV залишилося менше двох тижнів, тому Blizzard Entertainment не зменшує обертів в плані маркетингу. Компанія продовжує оголошувати про акції та колаборації, а також випускати нові матеріали. У число останніх входить свіжий ролик в кінематографічному форматі, присвячений сюжету.

Частина кадрів з нового трейлера вже була показана в попередніх відео. Однак є й нові фрагменти, наприклад, відрізок із заставки з прибуттям Ліліт, матері людства і антагоніста Diablo IV, в місто Невеск. Демонеса з'явилася в церкві і заявила: "Мої діти, володар пекла йде поглинути наш світ. Я не прийшла, щоб врятувати, але, щоб розширити можливості. Я дам вам свободу і навіть більше".

У другій половині ролика демонструється битва між людьми і демонами, яка була показана в минулих трейлерах. Але поряд з нею миготять нові сцени. Одна з них показує, як Ліліт притиснула до стіни невідомого лицаря, друга — персонажа на ім'я Донан, що бореться з демоном верхи на цербері, а третя — протистояння Інаріуса з могутнім монстром. Правда, без контексту зрозуміти суть цих сцен неможливо. А докладніше про всі сюжетні події в Diablo IV вдасться дізнатися вже після релізу.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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