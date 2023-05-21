Цю збірку FromSoftware використовує виключно для внутрішніх потребиць.

Реліз Bloodborne на ПК вже встиг стати мемом. У Мережі було стільки спекуляцій і "витоків" на цю тему, що їх неможливо навіть перерахувати. Однак найнадійнішим інформатором щодо планів FromSoftware завжди був блогер і датамайнер Ленс Макдоналд. Нещодавно він виявив доказ існування ПК-версії Bloodborne, ось тільки її ніколи не випустять у продаж.

У серії публікацій в Twitter Макдоналд вказав на скриншоти з доповнення The Old Hunters до Bloodborne від художника з оточення FromSoftware Маркоса Доменека. Назви цих зображень містять рядок SPRJ-win64. Він з'являється, коли знімки створюють в налагоджувальному меню в ПК-версії гри.

Звідси напрошується висновок, що у FromSoftware є повноцінна збірка Bloodborne для ПК, в яку входить і доповнення The Old Hunters. На скриншотах також присутній значок завантаження в кутку. Символ реалізований тільки в повній версії гри. Тобто Доменек використовував саме її, а не ранню збірку під назвою Project Beast.

Відео дня

Інша інформація від Макдоналда з приводу ПК-версії

Раніше блогер стверджував, що в приватній обстановці бачив Bloodborne, запущену на Windows 7. Це було ще в 2014 році. Тоді FromSoftware використовувала збірку для персональних комп'ютерів для внутрішніх цілей.

Тепер, судячи з доказів зі скриншотів, у студії є готовий варіант Bloodborne для ПК. Ось тільки він продовжує застосовуватися виключно для потреб розробників.

Макдоналд ніколи не чув про реместер гри для персональних комп'ютерів і вважає, що FromSoftware не збирається випускати внутрішню збірку в якості повноцінного порту.

Вас також можуть зацікавити новини: