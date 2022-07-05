Журналіст Джейсон Шрайєр засмутив багатотисячну армію фанатів знаменитої екшен-RPG FromSoftware.

Потенційний ремастер Bloodborne — це гра, яка міцно оповита чутками, домислами і теоріями. Одні інсайдери і блогери стверджують, що оновлена версія знаменитої екшен-RPG вже розробляється. А інші спростовують відомості перших, посилаючись на свої джерела. Але тепер, схоже, з чутками про ремастер Bloodborne покінчено. Редактор Bloomberg і надійний інсайдер Джейсон Шрайєр, який прославився своїми численними зв'язками в індустрії, повідомив, що оновленої версії гри не існує.

Користувач Twitter під псевдонімом howtofeelnothin вирішив безпосередньо запитати журналіста про проект. Він написав: "Коли ти вже "зіллєш"[інформацію] про ремастер Bloodborne". Шрайєр коротко відпові: "Не можна "злити" те, чого не існує".

Варто відзначити, що редактор Bloomberg — це найавторитетніше джерело з усіх, які висловлювалися про потенційне оновлення екшен-RPG FromSoftware. Журналіст майже ніколи не повідомляє секретну інформацію, якщо не впевнений в ній.

Ремастер Bloodborne: що відомо

Чутки про гру почали витати в Мережі з середини 2020 року. Причому вони нерідко відрізнялися одна від одної. Деякі джерела говорили тільки про технічні поліпшення, а інші — про появу вирізаного контенту з оригіналу.

До заяви Шрайера шанувальники Bloodborne орієнтувалися на заяву інсайдера і ведучого подкасту XboxEra Ніка Бейкера, відомого під псевдонімом Shpeshal_Nick. У жовтні минулого року інформатор повідомив про створення ремастера і сиквела силами Bluepoint Games (ремейк Demon's Souls).

При цьому датамайнер Ленс Макдоналд, який спеціалізується на проектах FromSoftware, неодноразово спростовував заяви про розробку оновленої версії Bloodborne.

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