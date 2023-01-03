Гра встигла сильно змінитися зовні, хоч в це і складно повірити.

Користувачі люблять Minecraft точно не за графіку. Гра завжди мала простакуватий кубічний вид з умовним відображенням тих чи інших об'єктів. І в цілому ця характеристика проекту все ще справедлива. Однак за 12 років розвитку візуальна складова Minecraft все ж встигла сильно змінитися. Це довів автор YouTube-каналу ElAnalistaDeBits у свіжому відео.

Блогер показав, як змінювалася графіка в грі з 2009 по 2021 рік. Він порівняв шість версій Minecraft: Pre Classic, Classic, InDev, Official, Bedrock та Bedrock RTX. Перші три вийшли у 2009-му, а наступні — у 2011-му, 2015-му та 2021-му відповідно.

ElAnalistaDeBits спеціально порівнював однакові об'єкти посеред максимально схожого оточення для наочності. Перше, що кидається в очі — це насиченість картинки, якість текстур і кількість полігонів. Квітів стало більше, а всі об'єкти краще опрацьовані.

Ще одна важлива відмінність — деталізація оточення. На випадково згенерованих картах з'явилися складні форми рельєфу, складені з безлічі різноманітних кубів. Це робить графіку в пізніх версіях багатшою, в порівнянні з ранніми збірками Minecraft.

Окремі переваги Bedrock RTX теж варто відзначити. Завдяки технології трасування променів в грі з'явилися відображення і реалістичне освітлення. Правда, щоб побачити ці поліпшення, потрібно мати відеокарту NVIDIA хоча б 20-ї серії.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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