Ентузіаст зміг реалізувати атмосферу зеленого постапокаліпсису.

Фанати Minecraft постійно придумують, що ще цікавого можна побудувати в грі. Нещодавно один з ентузіастів звів сучасний мегаполіс, який нагадує Сан-Франциско. А зараз не менш вражаючою роботою поділився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Viator. Він побудував гігантське покинуте місто.

Користувач опублікував відео з демонстрацією свого творіння. На кадрах можна побачити безліч напівзруйнованих висоток. Деякі з них нахилилися і частково пішли під воду. Від інших залишилися лише старі стіни.

Інтер'єри Viator створив відповідно до зовнішнього вигляду. Всередині будівель панує порожнеча, і лише окремі деталі нагадують про те, що в місті колись жили люди. До особливостей роботи ентузіаста можна віднести наявність безлічі рослин і водойми, в якій розташовані окремі споруди. Можливо, автор намагався показати, як в наслідок затоплення мегаполіс спорожнів і перетворився на руїни.

Відео дня

Відвідувачам Reddit сподобалося, як Viator реалізував атмосферу зеленого постапокаліпсису. Відео ентузіаста зібрало 35,9 тисяч лайків. Коментатори порівняли покинуте місто з локаціями з The Last of Us і Horizon Zero Dawn.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

