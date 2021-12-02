Вражаючої графіки вдалося домогтися завдяки модифікаціям і максимальним налаштуванням.

У вересні поточного року Rockstar Games випустила трейлер Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X і Series S. Користувачі зустріли ролик критикою, так як не побачили значущих поліпшень в порівнянні з версією гри для минулого покоління консолей. Розробники лише підкоригували освітлення і зробили моделі персонажів більш чіткими. А нещодавно автор YouTube-каналу INTER продемонстрував, наскільки сильно можна прокачати GTA V.

При перегляді ролика блогера створюється враження, що Grand Theft Auto V перетворилася в некстген-проект. Ентузіаст дуже вдало підібрав модифікації для поліпшення гри, і при цьому він зумів зберегти її стилістику. За допомогою модів INTER підвищив роздільну здатність і якість текстур, збільшив дальність промальовування, додав більш реалістичну рослинність і змінив освітлення.

Найсильніше робота блогера вражає в нічний час. Темрява дозволяє приховати деякі шорсткості і насолодитися прокаченим освітленням. Воно значно підсилює ефект від інших покращень.

Які ще зміни реалізував INTER

Блогер додав оновлені візуальні ефекти та анімації. Це помітно при стрільбі по машинах і лобовому склі.

Завдяки модифікації ReShade з шейдером RayTraced Global Illumination в Grand Theft Auto V з'явилися реалістичні відображення.

INTER також змінив погодні умови. Він додав сніг і зробив похмурість більш вражаючою.

Автор: Назар Степорук