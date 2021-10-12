Користувачі зібралися великою групою, щоб влаштувати цікавий аналог королівської битви.

На приватних серверах Grand Theft Auto V часто влаштовуються незвичайні розваги. Наприклад, користувачі відіграють конкретні ролі і поводяться відповідно до них. Нещодавно група ентузіастів придумала для себе чергову веселу забаву. Вони організували змагання за мотивами популярного серіалу "Гра в кальмара" від Netflix.

Як саме відбувалося змагання, показано в ролику нижче від автора YouTube-каналу Vadact. На першому етапі команда користувачів в зелених костюмах повинна була добігти до фінальної межі. Гравці рухалися, поки звучить музика. Коли хтось не встигав зупинитися, його вбивав учасник змагання в одязі ляльки з серіалу Netflix.

Другий етап відзначився схожими умовами. Користувачі рухалися по скляному мосту на великій висоті. А снайпери вибирали, під ким пробити поверхню, щоб той полетів вниз. Розвага виглядає забавно і нагадує більш жорстоку версію Fall Guys: Ultimate Knockout.

Детальніше про серіал "Гра в кальмара"

Це корейське шоу тривалістю дев'ять епізодів, яке вийшло на Netflix 17 вересня 2021 року.

Сюжет серіалу присвячений небезпечному змаганню, в якому беруть участь 450 осіб. Кожен з них погодився пройти випробування через фінансові труднощі в надії отримати грошовий приз. Але пізніше з'ясувалося, що під час гри легко позбутися власного життя.

Шоу вже стало одним з найпопулярніших на Netflix.

Автор: Назар Степорук