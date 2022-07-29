Ентузіаст Кольт Іствуд розібрав поліпшення рушія Creation Engine 2.

Ще до повноцінної демонстрації Starfield розробники з Bethesda Game Studios повідомили, що в основі гри лежить Creation Engine 2 — нова ітерація старого рушія. Його покращували для кожного проекту, але саме для космічної RPG технологію значно переробили. Це стосується анімацій, штучного інтелекту, фізики та інших аспектів. Заяви творців Starfield вирішив перевірити блогер Кольт Іствуд. Ентузіаст проаналізував нещодавню демонстрацію гри і розповів, в чому вона дійсно перевершує The Elder Scrolls V: Skyrim і Fallout 4.

Попередні проекти Bethesda, які створювалися на першій версії Creation Engine, часто ставали приводом для жартів через грубі анімації і відчужений погляд персонажів під час розмови з головним героєм. У Starfield розробники постаралися позбутися від цих вад. Вони зробили рухи NPC більш плавними і з'єднали їх з процедурно згенерованими анімаціями губ. Завдяки такому рішенню персонажі виглядають більш живими під час діалогів, хоча старі вади як і раніше проскакують.

У роботі штучного інтелекту неігрових персонажів теж помітні поліпшення. Маршрути NPC стали більш різноманітними і не настільки очевидними, як в Skyrim і Fallout 4. А ще жителі міст і поселень реагують на навколишні події і взаємодіють з оточенням. Це повинно додати динаміки і життя в густонаселені локації.

Іствуд припускає, що поліпшення в Creation Engine 2 відіб'ються і на процедурній генерації нескінченних завдань. Такі були як в Skyrim, так і в Fallout 4, а відзначилася вони тотальною одноманітністю. Starfield повинна вийти вперед в цьому аспекті, але навряд чи такі квести складуть конкуренцію вручну сконструйованим місіям.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S.

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