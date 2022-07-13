Користувачі виявили цікаву деталь в дебютній геймплейній демонстрації екшен-RPG і почали вважати її натяком на терміни запуску гри.

У фанатів екшен-RPG Starfield від Bethesda Game Studios народилася нова теорія. Шанувальники виявили цікаву деталь в дебютній геймплейній демонстрації і вважають, що вона натякає на нову дату релізу гри.

В кінці ролика, який розробники показали в рамках презентації Xbox & Bethesda Games Showcase, присутні кадри з космічним кораблем головного героя. Користувач форуму Reddit під псевдонімом Balrog229 побачив бортовий номер судна — 821 323. Він провів розслідування і з'ясував, що це не випадковий набір цифр.

Аналогічним номером володів патент на перший в світі літальний апарат від братів Райт. Його зареєстрували 23 березня 1903 року. Фанати вважають, що в цей день через 120 років Bethesda випустить Starfield. Якщо теорія підтвердиться, вийде символічний реліз, проте розробники поки ніяк не коментують знахідку Balrog229.

Офіційно студія повідомила про реліз своєї майбутньої екшен-RPG в першому кварталі 2023 року. Березень входить в цей період, тому передбачувана дата може виявитися правдивою.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S.

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