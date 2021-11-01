Rockstar Games також планує випустити оновлену версію Red Dead Redemption в дусі GTA Trilogy.

Студія Rockstar Games продовжує зберігати мовчання щодо Grand Theft Auto 6. Однак за останні роки гра обросла різного роду інсайдами і чутками. Днями черговою порцією непідтвердженої інформації про проект поділився французький блогер під псевдонімом Rockstar Mag. За його словами, GTA 6 знаходиться у виробничому пеклі. Розробка гри стала найбільш хаотичною в історії Rockstar.

Коротку вичавку деталей з відео французького блогера зробило видання DSOGaming. Тут відразу варто відзначити, що Rockstar Mag можна довірити. У минулому він вже ділився правдивими витоками щодо серії Grand Theft Auto. Згідно зі свіжими даними, з 2019 року розробники встигли багато разів змінити сюжет та інші елементи шостої частини. А в 2020-му виробництво проекту і зовсім перезапустили. Це пов'язано з тим, що співзасновник Rockstar Games Ден Хаузер покинув студію. Саме в 2020-му видавництво Take-Two Interactive планувало представити публіці GTA 6, проте анонс довелося відкласти. Коли він тепер відбудеться, поки невідомо.

Інша важлива інформація від Rockstar Mag

Виробництво Grand Theft Auto 6 стало найбільш хаотичним в історії Rockstar. Гра перевершила навіть Red Dead Redemption.

Студія готує ремастер першої RDR в дусі GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Тобто проект отримає графічні і технічні поліпшення.

Хоч Rockstar Mag і вважається надійним джерелом, до його відомостей варто поставитися з часткою скепсису, поки не з'являться підтвердження від інших інсайдерів або офіційні відомості.

Автор: Назар Степорук