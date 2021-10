Якщо користувачі правильно розшифрували послання від Rockstar Games, то чекати залишилося недовго.

П'ять днів тому Rockstar Games опублікувала трейлер Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Це збірка з трьома оновленими частинами серії — GTA III, GTA: Vice City і GTA: San Andreas. Фанати уважно вивчили ролик і знайшли в ньому одну важливу фразу. Її розшифровка допомогла з'ясувати, коли може відбутися анонс Grand Theft Auto VI.

Як передає Dexerto, на одному з кадрів трейлера оновленої трилогії показується, як Томмі Версетті їде на мотоциклі. На номерному знаку транспортного засобу є напис Vice City і букви ICSLV. На думку фанатів, це послання від Rockstar. Воно означає "Вайс-Сіті скоро з'явиться" (Vice City is coming soon). А букви LV являють собою римську цифру 55. Тобто виходить, що анонс, пов'язаний з Вайс-Сіті, повинен відбутися через 55 днів з моменту публікації трейлера Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Причому тут GTA VI

Раніше в мережі неодноразово виникали чутки про Вайс-Сіті в шостій частині. Мовляв, сучасна версія знаменитого міста стане однією з центральних локацій гри.

Цю інформацію підтвердили відразу два довірених інсайдера — Том Хендерсон і Джейсон Шрайер.

Ось чому користувачі вважають, що 16 грудня 2021 року Rockstar Games анонсує Grand Theft Auto VI. Однак це лише теорія, яка цілком може виявитися надуманою.

Автор: Назар Степорук