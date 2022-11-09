Поліпшення помітні буквально в кожному аспекті.

В оглядах God of War Ragnarök критики стверджували, що в грі немає кардинальних відмінностей від першої частини в плані геймплея. А ось про графіку цього точно не скажеш. Новий екшен виглядає набагато краще попередника, що доводить свіже відео від автора YouTube-каналу ElAnalistaDeBits.

Блогер порівняв Ragnarök з God of War 2018 року за всіма параметрами. Сюди відносяться фізика, відображення навколишнього світу, якість текстур, моделі персонажів, частинки і багато іншого. У всіх категоріях сиквел значно перевершує попередню частину франшизи. При цьому God of War чотирирічної давності вважалася неймовірно красивою грою.

В плані фізики помітні поліпшені взаємодії сокири Левіафана з оточенням. Зброя ламає гілки дерев і залишає реалістичні сліди на снігу після кидків.

Оточення в Ragnarök має набагато більше промальовування дальності і деталізацію. Всі об'єкти ретельніше опрацьовані, що помітно при демонстрації однакових локацій в двох іграх. Те ж саме стосується текстур, які мають підвищену роздільну здатність і нагадують предмети і поверхні з реального світу.

Анімації в Ragnarök відрізняються підвищеною плавністю і відточеністю, а динамічне і м'яке освітлення підкреслює чудову стилістику. Завершують графічний парад частинки, які виникають під час візуальних ефектів. Їх кількість значно зросла, що добре помітно при застосуванні Клинків Хаосу.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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