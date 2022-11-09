У ролику також показали інші елементи гри.

Видання IGN спільно з Sony і Santa Monica Studio опублікувало перші 17 хвилин проходження God of War Ragnarök. У ролику демонструється потужний вступ з гри.

Увага: далі в тексті присутні спойлери, здатні зіпсувати враження від початкових сцен зі свіжого екшену.

Розробники з Santa Monica Studio зуміли реалізувати потужний драматичний початок. Перші хвилини показують, як Атрей повернувся з полювання і приніс убитого оленя. А Кратос дав синові стріли, які самостійно виготовив.

Потім головні герої сідають у сани і починають подорож. У світі God of War настала Фімбулвінтер, апокаліптична трирічна зима, яка передує настанню Рагнарока. Через кілька хвилин протагоністи почули пронизливий свист, після чого на них нападала Фрейя. Ця битва заодно виступає навчанням основним бойовим прийомам.

Головні герої зуміли відбитися, але без втрат не обійшлося. Один з їздових вовків Кратоса і Атрея загинув. Ця сцена відразу показує, що в сюжеті буде багато драматичних подій.

God of War Ragnarök — основні подробиці

Це продовження God of War 2018 року — м'якого перезапуску серії в антуражі скандинавської міфології.

За сюжетом сиквела головний герой Кратос і його син Атрей повинні запобігти Рагнароку — загибелі богів і всього сущого.

Центральними ворогами в God of War Ragnarök будуть Фрейя і Тор, а Тюр, судячи з усього, стане союзником протагоніста.

У продовженні серії з'являться нові противники, вміння і локації, наприклад, світ Свартальфахейм.

God of War Ragnarök вийде 9 листопада 2022 року на PS5 і PS4.

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