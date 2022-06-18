Умільці часто реалізовують різноманітні концепти на Unreal Engine 5. Цей рушій відносно легкий в освоєнні і володіє масштабним інструментарієм. Нещодавно його використали, щоб показати, як могла б виглядати Assassin's Creed в японському антуражі. А зараз автор YouTube-каналу Enfant Terrible створив на UE5 концепт Bloodborne 2.
У ролику блогера показуються всілякі локації, які могли б з'явитися в потенційному сиквелі. Одна з них — це площа, в центрі якої розіп'ятий чоловік. Інша — собор з високими шпилями і зловісними статуями біля нього. А третя — напівзруйнована фортеця з безліччю веж і переходів.
Ентузіаст зміг вловити загальний стиль Bloodborne і реалізувати його в своєму концепті. Готична атмосфера відчувається в частині локацій, а ось замок трохи вибивається з настрою.
Автор також подбав про деталізацію. Він розставив на локаціях палаючі урни, розкидав трупи на площі, а на вході до фортеці розмістив багато свічок і реалізував шибеницю.
Чутки про Bloodborne 2
- Щодо випуску гри і ремастера першої частини в Мережі витає багато інформації. Інсайдери нерідко висловлювалися на рахунок цього, але їх відомості були суперечливими.
- Якщо спиратися на дані колишнього редактора IGN Коліна Моріарті і ведучого подкасту XboxEra Ніка Бейкера, відомого під псевдонімом Shpeshal_Nick, то Bloodborne 2 знаходиться в розробці. Грою займається внутрішня студія Sony Bluepoint Games, яка раніше випустила ремейк Demon's Souls.
- Офіційна інформація про сиквел не надходила. Раніше Хідетака Міядзакі, голова FromSoftware, назвав Bloodborne своєю улюбленою грою.