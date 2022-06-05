Концепт включає навіть елементи інтерфейсу і геймплея.

Рушій Unreal Engine 5 часто використовують для створення різних ігрових концептів, адже він володіє масштабними бібліотеками, зручним інструментарієм і сучасними технологіями. Нещодавно до переліку користувацьких творінь на UE5 увійшла фантазія на тему Assassin's Creed в японському антуражі. Ентузіаст постарався показати, як могла б виглядати пригода одного з асасинів в Країні висхідного сонця.

Ролик створив автор YouTube-каналу TeaserPlay. На відео показується, що в концепті реалізована Японія 1333 року, періоду Камакура. Основна увага в ролику сконцентрована на дизайні світу та оточення. Блогер створив безліч елементів, які властиві Країні висхідного сонця XIV століття.

Будівлі в поселеннях мають характерну архітектуру. Це ж стосується внутрішнього оздоблення, наприклад, в будинках присутні стійки з самурайськими обладунками і статуї. Автор ролика також попрацював над деталізацією оточення. На вулицях зустрічаються бочки, мішки, різні дерев'яні пристосування та інше.

У своєму концепті TeaserPlay реалізував модель ассасина Агілара де Нерха в якості головного героя. Він забезпечив персонажа можливістю ходити по світу і простими анімаціями. Для концепту цього цілком достатньо.

Що відомо про нові частини Assassin's Creed

Минулого літа Ubisoft анонсувала Assassin's Creed Infinity. На цей крок компанію підштовхнула публікація редактора Bloomberg Джейсона Шрайера, в якій він розповів про гру. За словами журналіста, проект буде платформою, а на його основі планують випускати окремі історії з різними антуражами. Ubisoft цю інформацію не підтвердила, але назвала Infinity "майбутнім серії". Над грою працюють відразу дві внутрішні команди видавництва — з Монреаля і Квебека.

Шрайер і портал Eurogamer також розповідали про випуск невеликої Assassin's Creed до релізу Infinity. Головним героєм в проекті стане Басім з AC Valhalla, а основний акцент в геймплеї зроблять на стелсі.

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