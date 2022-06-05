Рушій Unreal Engine 5 часто використовують для створення різних ігрових концептів, адже він володіє масштабними бібліотеками, зручним інструментарієм і сучасними технологіями. Нещодавно до переліку користувацьких творінь на UE5 увійшла фантазія на тему Assassin's Creed в японському антуражі. Ентузіаст постарався показати, як могла б виглядати пригода одного з асасинів в Країні висхідного сонця.
Ролик створив автор YouTube-каналу TeaserPlay. На відео показується, що в концепті реалізована Японія 1333 року, періоду Камакура. Основна увага в ролику сконцентрована на дизайні світу та оточення. Блогер створив безліч елементів, які властиві Країні висхідного сонця XIV століття.
Будівлі в поселеннях мають характерну архітектуру. Це ж стосується внутрішнього оздоблення, наприклад, в будинках присутні стійки з самурайськими обладунками і статуї. Автор ролика також попрацював над деталізацією оточення. На вулицях зустрічаються бочки, мішки, різні дерев'яні пристосування та інше.
У своєму концепті TeaserPlay реалізував модель ассасина Агілара де Нерха в якості головного героя. Він забезпечив персонажа можливістю ходити по світу і простими анімаціями. Для концепту цього цілком достатньо.
Що відомо про нові частини Assassin's Creed
- Минулого літа Ubisoft анонсувала Assassin's Creed Infinity. На цей крок компанію підштовхнула публікація редактора Bloomberg Джейсона Шрайера, в якій він розповів про гру. За словами журналіста, проект буде платформою, а на його основі планують випускати окремі історії з різними антуражами. Ubisoft цю інформацію не підтвердила, але назвала Infinity "майбутнім серії". Над грою працюють відразу дві внутрішні команди видавництва — з Монреаля і Квебека.
- Шрайер і портал Eurogamer також розповідали про випуск невеликої Assassin's Creed до релізу Infinity. Головним героєм в проекті стане Басім з AC Valhalla, а основний акцент в геймплеї зроблять на стелсі.