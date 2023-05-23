У грі користувачі спробують стати фараонами.

Як і повідомляв інсайдер billbil_kun, студія Creative Assembly і видавництво SEGA анонсували Total War: Pharaoh — продовження знаменитої стратегічної серії, присвячене Стародавньому Єгипту.

У грі показана епоха Нового царства після смерті фараона Мернептаха, коли почалася боротьба за владу, а держава опинилася перед викликами епохи Бронзового століття. Користувачам належить очолити одну з фракцій і спробувати створити свою імперію. Головна ціль — стати останнім великим фараоном Стародавнього Єгипту.

При проходженні кампанії головними викликами стануть громадські заворушення, загарбники і погодні умови. Останні будуть однією з центральних особливостей Total War: Pharaoh. Користувачам доведеться справлятися з наслідками піщаних бур і сильних дощів. А на полі бою велике значення матиме застосування вогню, тому що він буде поширюватися на місцевості.

Всього в проєкті реалізовано вісім лідерів, кожен з яких очолює певну фракцію. У них є свої унікальні риси, що впливають на стиль гри. Користувачі зможуть вибрати ватажка, відповідно до своїх уподобань.

Інші подробиці Total War: Pharaoh

Розробники пообіцяли велику кількість можливостей для налаштування кампанії. Персоналізація дозволить визначити стартові позиції фракцій, наявність стихійних лих тощо.

Карта Єгипту відтворена відповідно до історичного періоду в грі і ретельно деталізована.

Total War: Pharaoh вийде в жовтні 2023 року на ПК, точна дата релізу поки не повідомляється.

Стратегія продається в трьох виданнях — стандартному, Deluxe і Dynasty. Друге включає 1 набір фракцій, а останнє — відразу 3 і окрему кампанію. Обидві версії також містять саундтрек.

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