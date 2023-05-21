Основними деталями поділився перевірений інсайдер.

На офіційному сайті стратегічної серії Total War ненадовго з'явилася назва нової частини серії. Слідом за витоком інформацію про гру розкрив перевірений Інсайдер billbil_kun, який постійно публікує правдиві дані про добірки проєктів в PlayStation Plus.

Отже, нова частина серії буде називатися Total War: Pharaoh. Судячи з відсутності в найменуванні слова Saga, це буде повноцінна велика гра у франшизі. Менші за масштабами проєкти студія Creative Assembly і видавництво Sega зазвичай відносять до згаданого відгалуження в серії.

Назву стратегії у своєму мікроблозі підтвердив billbil_kun. Він заявив, що гра буде продаватися в трьох виданнях: звичайному, Deluxe і Dynasty. Друге включає додатковий комплект фракцій, а третє — відразу три таких набори і ще одну кампанію. Найімовірніше, цей контент вийде після релізу і буде також продаватися окремо.

Відео дня

За попереднє замовлення Total War: Pharaoh передбачено косметичні бонуси. На думку billbil_kun, гру повноцінно анонсують вже наступного тижня.

Детальніше про серію Total War

Це франшиза стратегій, в яких поєднується покрокове управління державами на глобальній карті і бої в режимі реального часу. Головна особливість серії — це наявність безлічі військ і фракцій зі своїми особливостями.

Кожна частина має свої унікальні риси. Наприклад, в лінійці Warhammer ухил робився на фентезі, а в Three Kingdoms важлива роль приділялася воєначальникам.

Станом на травень 2023 року франшиза включає 13 основних ігор, три відгалуження з підзаголовками Saga та багато доповнень.

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