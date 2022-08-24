Користувачам показали дуже живучого ворога.

В рамках церемонії відкриття Gamescom — Opening Night Live 2022 — студія Striking Distance, в яку входять автори Dead Space, показала новий геймплейний ролик The Callisto Protocol. На відео присутні битви з ворогами, потайливі вбивства, а також динамічний відрізок з падінням в каналізації.

Перші півтори хвилини присвячені боям. Головний герой гри здатний підкрадатися ззаду і миттєво вбивати супротивників, що невластиво для хорорів з елементами виживання. Він також може усувати ворогів за допомогою оточення. У свіжій демонстрації бій проходив в кімнаті з великим обертовим механізмом. Головний герой використовував GRP, місцевий аналог гравітаційної зброї, притягував монстрів, а потім запускав їх у гігантський пристрій. Після цього противники миттєво перетворювалися на криваву масу.

Один з ворогів виявився особливо живучим. Головний герой не зміг убити його за допомогою декількох пострілів і ударів кийком. При цьому монстр ще й застосовував регенерацію для відновлення відірваних шматків тіла.

А в другій частині ролика показується падіння протагоніста в каналізації. Він повинен був маневрувати, щоб не врізатися в стовпи і проходити між лопатями великих вентиляторів. На відео головний герой не зміг проскочити, і в цей момент демонструється нова анімація загибелі. Протагоніста притискає до стелі і розрізає на дві частини.

The Callisto Protocol — основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі — звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю — від кийків до дробовиків.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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