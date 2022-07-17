У ролику керівник розробки хорора розповів, як йому прийшла ідея створення проекту.

Портал Game Informer опублікував нове відео, присвячене хорору з елементами виживання The Callisto Protocol від творців культової Dead Space. У ролику показали свіжі геймплейні кадри, а керівник розробки і засновник Striking Distance Studios Глен Скофілд розповів про ідею створення гри.

Більшу частину відео займає інтерв'ю. Глава студії повідомив, що після відходу зі Sledgehammer Games, яку він теж організував в якості команди, дружина порадила йому відпочити і розслабитися.

Скофілд її послухався і відправився в місто Тусон в Арізоні. Керівник вирішив зайнятися своїм хобі, малюванням, в пустелі. Саме тоді його відвідала ідея створити новий ігровий всесвіт. Пізніше задум став конкретнішим і перетворився в The Callisto Protocol.

Що стосується свіжих геймплейних кадрів, то вони показують дослідження тісних коридорів. Гра нерідко буде замикати користувачів у вузьких просторах і позбавляти комфорту завдяки гнітючій атмосфері.

Частина нових уривків з The Callisto Protocol в ролику присвячена битвам. Головний герой з дробовиком відстрілюється від різних біофагів — мутованих людей, які будуть ворогами в хорорі. Серед них є противники, що плазують, зі здатністю вибухати і аналоги черв'яків.

The Callisto Protocol-основні подробиці

Головний герой Джейкоб Лі-звичайний пілот корабля. Вантаж, який він перевозив, став причиною мутацій у в'язниці "Чорне залізо" на супутнику Юпітера Каллісто.

У боях з монстрами велика увага приділяється розчленуванню. Відсікання кінцівок буде впливати на можливості ворогів.

Протагоніст зможе роздобути різноманітну зброю - від кийків до дробовиків.

Протокол Callisto вийде 2 грудня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X та Series S.

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