Гра буде безкоштовною для передплатників Game Pass.

Під час заходу Xbox Games Showcase 2024 був представлений перший трейлер, присвячений новій частині культового шутера – Call of Duty: Black Ops 6. Гра вийде 25 жовтня на ПК, PlayStation і Xbox, включно з Game Pass.

Відомо, що сюжетна кампанія буде присвячена військовим конфліктам на початку дев'яностих років – у відеоролику можна побачити кадри з Саддамом Хуссейном, мітингами в РФ після розпаду СРСР і президентом США Біллом Клінтоном.

Сюжетну кампанію Call of Duty: Black Ops 6 робить Raven Software, а Treyarch зайнята онлайном і зомбі-режимом. Розробники гри описують її як шпигунський трилер із "мозголомним сюжетом у найкращих традиціях Black Ops, не скутий жодними правилами".

Call of Duty: Black Ops 6 - трейлер

Передзамовлення вже відкриті на всіх платформах. Шутер доступний у двох виданнях – стандартному і розширеному за 70 і 100 доларів відповідно. А для передплатників Game Pass грошова перепона для входу в гру прямо на релізі знизиться з 70 до 11 доларів.

Пізніше сьогодні розробники проведуть 25-хвилинний Direct, присвячений Call of Duty: Black Ops 6. На ньому розкажуть про сюжетну кампанію та мультиплеєр.

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