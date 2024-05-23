Анонсовано нову частину Call of Duty – за чутками, вона вийде відразу в Game Pass

Гра отримала підзаголовок Black Ops 6, за створення відповідають студії Treyarch і Raven Software.

Компанія Activision офіційно анонсувала нову частину найбільш продаваної серії шутерів на планеті. Йдеться про Call of Duty: Black Ops 6. В анонсі йдеться, що на геймерів чекає "нова похмура глава" у франшизі.

Поки показали тільки логотип, на якому можна розгледіти слова Gulf War. Тобто чутки про війну в Перській затоці виявилися вірними. Більше деталей про гру розкажуть 9 червня на презентації Xbox Games Showcase.

Сюжетну кампанію Call of Duty: Black Ops 6 робить Raven Software, а Treyarch зайнята онлайном і зомбі-режимом. У сюжетному режимі повернуться старі герої –наприклад, Адлер із Black Ops Cold War. Вони працювали над грою понад три роки.

Логотип

Тизер

З чуток, нова частина Call of Duty вийде відразу в Game Pass – вперше в історії серії. Тобто, грошова перепона для входу в один із найбільших комерційних блокбастерів року прямо на релізі знизиться з 70 доларів до $11, вартість підписки на місяць. Очікується, що Microsoft оголосить про це під час презентації Xbox 9 червня.

Нагадаємо, восени 2023 року Microsoft офіційно закрила угоду з купівлі Activision Blizzard. Конкуренти з Sony довгий час відкрито виступала проти угоди, побоюючись потенційної ексклюзивності нових частин Call of Duty для Xbox. Але пізніше обидві компанії таки досягли угоди, яка гарантує вихід нових ігор Call of Duty на консолях PlayStation.

Остання частина серії під назвою Call of Duty: Modern Warfare III побачила світ 10 листопада 2023 року. Багато критиків назвали її однією з найгірших Call of Duty в історії. Головною причиною стала сюжетна кампанія, яка виявилася короткою, нелогічною, у ній немає інновацій та яскравих моментів.

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