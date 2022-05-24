Гра надійде в продаж 28 жовтня 2022 року.

Студія Infinity Ward і Видавництво Activision Blizzard анонсували нову частину Call of Duty. Інсайдери виявилися повністю праві — гра отримала підзаголовок Modern Warfare II і стане продовженням Modern Warfare 2019 року.

Дебютний тизер вийшов дійсно дивним. У ролику продемонстрували корабель, який прикрашений в стилістиці нового шутера. Глядачам також показали арти персонажів, розташовані в порту, і розкрили дату релізу. Проект вийде 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. судячи із зображень героїв, в грі з'явиться Гоуст — один з найбільш впізнаваних бійців в історії Call of Duty.

У ролику також є натяк на дату публікації повноцінного трейлера. Найімовірніше, його покажуть 8 червня в рамках літнього сезону презентацій ігор.

Що відомо про Call of Duty: Modern Warfare II

Інсайдери, які неодноразово ділилися правдивою інформацією про серію CoD, раніше розповідали про сюжет MWII. Він буде присвячений боротьбі спецназу США проти колумбійських наркоторговців.

У грі реалізують три режими — історія, стандартний мультиплеер і "Демілітаризована зона" (Demillitirized Zone). Останній натхненний Escape from Tarkov, тобто відрізняється упором на виживання і збір екіпіровки.

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