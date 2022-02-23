Схоже, найвідоміший конвеєр в індустрії готується зупинитися.

Нові частини Call of Duty виходять щорічно протягом 19 років. Однак в майбутньому відбудеться знакова подія — низка регулярних продовжень франшизи перерветься. За даними Bloomberg, в 2023-му користувачі не побачать традиційну CoD. Її замінить інша гра у франшизі.

Відповідну інформацію отримав надійний інсайдер і журналіст Джейсон Шрайер. В його матеріалі сказано, що в 2023 році нову частину Call of Duty повинна була випустити Treyarch. Але студія вже відстала від графіка, а відправляти в друк сиру гру Activision Blizzard не хоче. Провал Vanguard показав видавництву, що бренд CoD не врятує, якщо сам продукт зроблений погано.

Однак зовсім без Call of Duty користувачі не залишаться. У 2023 році вийде умовно-безкоштовне відгалуження в серії. А ще Modern Warfare 2, яка з'явиться найближчої осені, отримає два роки підтримки. Разом з MW2 студія Infinity Ward запустить Warzone 2 — нову версію популярної королівської битви. Це окремий проект, який не має нічого спільного з умовно-безкоштовною Call of Duty, запланованою на 2023 рік.

Коротко про Call of Duty: Vanguard

Сюжет гри розповідає про спеціальний підрозділ солдатів з різних країн Антигітлерівської коаліції. Їх завдання — роздобути інформацію про секретний проект нацистів під назвою "Фенікс".

Крім кампанії, в Call of Duty: Vanguard присутній мультиплеєр з двадцятьма картами в антуражі Другої світової війни і зомбі-режим.

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