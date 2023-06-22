Акція поширюється тільки на мультиплеєр.

Видавництво Activision і студія Infinity Ward вирішили залучити додаткову аудиторію в Call of Duty: Modern Warfare II. Вони оголосили про проведення акції з безкоштовним доступом до гри. Правда, пропозиція поширюється тільки на мультиплеєр.

Як зазначено на офіційному сайті, всі бажаючі можуть випробувати багатокористувацьку складову в Call of Duty: Modern Warfare II з 22 по 26 червня. Точний час як початку, так і закінчення акції — 20:00 за Києвом. У цей період гравцям буде доступний мультиплеєр з 13 картами та 14 режимами. Сюди входить новий контент, доданий в 4 сезоні, в честь якого і оголошено період безкоштовної гри.

Акція пройде на всіх платформах — ПК, Xbox і PlayStation. Досягнутий за чотири дні прогрес перейде в повну версію Call of Duty: Modern Warfare II в разі покупки шутера. А щоб додатково мотивувати користувачів придбати гру, Activision додала знижки від 30 до 45% в залежності від платформи.

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Call of Duty: Modern Warfare II: основні подробиці

У грі реалізована сюжетна кампанія, присвячена глобальному конфлікту за участю фахівців ОТГ-141, мексиканського наркокартелю і терористичного угруповання Аль-Катала. При проходженні користувачі зустрінуться з безліччю знайомих персонажів, наприклад, повернеться Гоуст.

Розробники з Infinity Ward ввели кілька помітних геймплейних нововведень. Сюди відносяться стрільба з уступу і плавання.

Мультиплеєр в шутері включає два типи карт і безліч режимів. До останніх, наприклад, відносяться "Порятунок ув'язненого" і "Вторгнення".

Кооперативні "Спецоперації" повернулися в оновленому і покращеному форматі.

Call of Duty: Modern Warfare II вийшла 28 жовтня 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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