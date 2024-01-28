Футуристичний екшен міг вийти на початку 2010-х замість Call of Duty: Ghosts.

В інтернеті несподівано з'явилися записи з невипущеною грою Call of Duty: Future Warfare. Шутер (кодова назва NX1) в науково-фантастичному сетингу робила студія Neversoft, яка закрилася в 2014 році.

Дія шутера мала відбуватися, в тому числі в космосі, на місячній базі. В опублікованому відео показана місія на Місяці – в ній автори експериментували з гравітацією, щоб опанувати рушії, оскільки до цього вони займалися іграми серії Guitar Hero.

Колишній розробник Call of Duty Брайан Брайт підтвердив справжність геймплея.

Футуристичний екшен міг вийти на початку 2010-х замість Call of Duty: Ghosts, який виявився провальним з точки зору прийому у гравців й критиків, а Sci-Fi сетинг пізніше був використаний при розробці Call of Duty: Infinite Warfare.

Що стосується нового Call of Duty, то він вийде восени 2024 року, а його дія, якщо вірити чуткам, розгорнеться на початку 1990-х під час війни в Перській затоці. Над грою працює студія Treyarch.

Раніше в мережі звернули увагу на те, що сотні тисяч геймерів повернулися до старих частин Call of Duty часів Xbox 360. Вся річ у тім, що Activision раптово внесла низку важливих виправлень в роботу серверів і полагодила матчмейкінг.

Вас також можуть зацікавити новини: