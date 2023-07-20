Activision раптово полагодила сервери, і на тлі цього геймери знову стали активно грати в класику.

У мережі звернули увагу на те, що сотні тисяч геймерів повернулися до старих ігор Call of Duty, що вийшли з 2007 по 2010 роки. Вся річ у тому, що Activision раптово внесла низку виправлень в роботу серверів і полагодила матчмейкінг.

На тлі цього геймери кинулися грати в класичні частини для Xbox 360, які можна запустити по зворотній сумісності на Xbox One та Xbox Series, пише The Verge.

Наприклад, піковий онлайн першої Black Ops підскочив до 123 000 чоловік, а Modern Warfare 3 – майже до 80 000 геймерів. Ба більше, старі Call of Duty окупували топ-5 американського і британського чартів Xbox Store.

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На цьому тлі в мережі навіть виникла теорія, що старі частини Call of Duty "повернули до життя" перед їх потенційним додаванням до сервісу Xbox Game Pass в рамках угоди Microsoft і Activision Blizzard. Угоду мали "закрити" 18 липня, але дедлайн перенесли через проблеми з британською CMA.

Нагадаємо, минулого тижня закінчилася епопея з Call of Duty на PlayStation. Microsoft і Sony таки досягли угоди, за якою серія шутерів залишиться на консолях PlayStation. Термін угоди – 10 років.

Що відомо про нову частину Call of Duty 2023

Раніше були чутки, що Activision не випустить велику Call of Duty в 2023 році, тим самим перервавши 18-річний щорічний графік релізів. Однак пізніше з'явилася інформація, що до кінця цього року таки вийде повноцінна частина CoD – вона стане продовженням Modern Warfare II.

Назва гри поки невідомо, але, скоріш за все, це буде не Modern Warfare III. Створення гри довірили студії Sledgehammer Games, відповідальній за відверто провальний Call of Duty: Vanguard.

Імовірно, новий Call of Duty вийде на початку листопада 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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