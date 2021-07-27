Таким незвичайним способом видавець святкує 25-річчя франшизи.

Цьогоріч серії хоррорів Resident Evil виповнюється 25 років. На честь ювілею видавництво Capcom вирішило випустити тематичні парфуми, присвячені героям франшизи.

Набір з трьох флаконів по 10 мл збере у собі запахи таких персонажів, як Леон Кеннеді, Кріс Редфілд і Джилл Валентайн. Насправді ж духи отримають аромати гвоздики, цитрусів і фруктів відповідно, йдеться на сайті Capcom.

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Наразі купити парфум Resident Evil можна тільки в Японії за ціною у 6400 єн за весь набір (1566 грн).

Нагадаємо, що перша гра в серії Resident Evil вийшла у 1996 році, а реліз останньої на сьогодні частини з підзаголовком Village відбувся 7 травня 2021-го на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X. На агрегаторі Metacritic користувачі поставили грі 8,5 балів з 10-ти можливих. А лише за два місяці після релізу Resident Evil Village розійшлася тиражем у 4,5 мільйона копій.

Автор: Сергій Коршунов