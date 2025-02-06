Гру приберуть із магазинів 4 березня, а сервери відключать 30 червня.

Capcom офіційно оголосила про завершення підтримки багатокористувацького екшену Resident Evil Re:Verse, який вийшов у жовтні 2022 року і роздавався безкоштовно власникам Resident Evil Village.

Продажі гри і всіх DLC будуть повністю припинені 4 березня, а сервери відключать 30 червня, після цієї дати користувачі більше не зможуть запустити Re:Verse. Capcom уточнила, що весь куплений додатковий контент також стане недоступним.

Компанія пояснила, що проєкт замислювався як спосіб відзначити ювілей франшизи Resident Evil і, на їхню думку, свою мету виконав. Однак гравці зустріли Re:Verse прохолодно: у Steam у гри здебільшого негативні відгуки через низьку якість, проблеми із серверами і малу кількість контенту.

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Трохи про Resident Evil Re:Verse

Resident Evil Re:Verse - це багатокористувацький екшен, у якому гравці билися один проти одного в матчах на шість осіб, керуючи культовими персонажами франшизи Resident Evil.

Бої проходили на знайомих локаціях, а після смерті персонаж перетворювався на мутанта або тирана, отримуючи тимчасову перевагу.

Раніше ми розповідали, що Capcom знизила системні вимоги для Monster Hunter Wilds.

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