Також видавець анонсував нову презентацію майбутнього хоррора Resident Evil Village.

Компанія Capcom анонсувала нову трансляцію, присвячену майбутньому хоррору Resident Evil Village. Стрім пройде в ніч з 15 на 16 квітня о 01:00 за київським часом. Також видавець запустив бета-тестування Re: Verse – мультиплеєрної гри у всесвіті Resident Evil. Взяти участь у тесті можуть всі бажаючі.

Про це компанія повідомила в Твіттері.

"Приготуйтеся до наступної презентації Resident Evil Showcase. Подивіться тизер нижче і приєднайтесь до відкритого бета-тесту Resident Evil Re: Verse, поки чекаєте", – написали розробники.

Тизер трансляції Resident Evil Showcase

Приєднатися до безкоштовного бета-тестування Re:Verse можна в Steam або PlayStation Store. Бета пройде з 8 по 11 квітня.

Нагадаємо, що Re:Verse – це deathmatch на шістьох осіб, в якому зійдуться різні персонажі всесвіту Resident Evil. Він буде йти у комплекті з Village.

Що на цей час відомо про Resident Evil Village

Resident Evil Village – це восьма частина знаменитої хоррор-серії від компанії Capcom.

Дії гри розгортаються через кілька років після подій сьомої частини. Головний герой, Ітан Вінтерс, разом зі своєю дружиною Мією повернувся до звичайного життя, намагаючись забути події в будинку сім'ї Бейкерів. Але незабаром він зустрічається з Крісом Редфілдом. Той вбиває Мію, забирає Ітана і його дочку з собою. В дорозі їх автомобіль потрапляє в аварію, після якої Кріс і дитина зникають, а Ітан опиняється у засніженому селі, де й розгорнеться основний сюжет Village.

У головного героя буде пістолет і ніж, за допомогою якого можна не лише битися, але й розбивати скло, щоб забрати заховані предмети.

У грі також буде торговець, у якого можна купувати зброю і різні припаси.

За сюжетом Ітан зустрінеться з Леді Дімітреску – жінкою-вампіром, що стала популярною, після дебютного трейлера.

Resident Evil Village вийде 7 травня на ПК, PS5, Xbox Series X та консолях попереднього покоління. Для власників PlayStation 5 вже доступна безкоштовна демоверсія гри, яка називається Maiden. Крім того, в американському, японському, європейському та азіатському PS Store користувачі помітили другу демоверсію Village.

На відміну від Maiden, де практично не було геймплея, у другому демо буде уривок з гри. Коли саме воно стане доступним для всіх – невідомо.

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Автор: Сергій Коршунов