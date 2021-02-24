Cyberpunk 2077 все ще недоступний на консолях PlayStation / фото CD Projekt RED
Студія CD Projekt виступила до гравців зі зверненням, в якому повідомила, що не зможе випустити обіцяний патч у цьому місяці. Причиною розробники назвали масштаби оновлення для гри та кібератаку на компанію.
Про це студія повідомила в Твіттері.
"Попри на те, що ми дуже хотіли випустити патч 1.2 для Cyberpunk 2077 в зазначені раніше терміни, через недавню кібератаку на IT-інфраструктуру нашої студії та масштаби оновлення цього, на жаль, не відбудеться", – заявили в CD Projekt.
Розробники зазначили, що зараз працюють над якісними поліпшеннями і виправленнями, а також пообіцяли випустити цей патч у другій половині березня.
Про кібератаку на CD Projekt
- 9 лютого CD Projekt RED повідомила про те, що її сервера зламала невідома група хакерів. За даними розробників, зловмисники отримали доступ до вихідних кодів Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, "Гвінта" і невипущеної версії третього "Відьмака" – імовірно для консолей нового покоління.
- Крім іншого хакери заволоділи адміністративними, бухгалтерськими та іншими даними.
- Злочинці вимагали викуп, але студія не захотіла вести з ними діалог.
- В результаті хакери злили в мережу вихідний код "Гвінта", а також продали на аукціоні вихідні коди Cyberpunk 2077 та "Відьмака 3" за $7 млн.
- У цей час CD Projekt займалася відновленням резервних копій даних зі своїх серверів.