Випуск обіцяного оновлення перенесено на другу половину березня.

Студія CD Projekt виступила до гравців зі зверненням, в якому повідомила, що не зможе випустити обіцяний патч у цьому місяці. Причиною розробники назвали масштаби оновлення для гри та кібератаку на компанію.

Про це студія повідомила в Твіттері.

"Попри на те, що ми дуже хотіли випустити патч 1.2 для Cyberpunk 2077 в зазначені раніше терміни, через недавню кібератаку на IT-інфраструктуру нашої студії та масштаби оновлення цього, на жаль, не відбудеться", – заявили в CD Projekt.

Розробники зазначили, що зараз працюють над якісними поліпшеннями і виправленнями, а також пообіцяли випустити цей патч у другій половині березня.

Про кібератаку на CD Projekt

9 лютого CD Projekt RED повідомила про те, що її сервера зламала невідома група хакерів. За даними розробників, зловмисники отримали доступ до вихідних кодів Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, "Гвінта" і невипущеної версії третього "Відьмака" – імовірно для консолей нового покоління.

Крім іншого хакери заволоділи адміністративними, бухгалтерськими та іншими даними.

Злочинці вимагали викуп, але студія не захотіла вести з ними діалог.

В результаті хакери злили в мережу вихідний код "Гвінта", а також продали на аукціоні вихідні коди Cyberpunk 2077 та "Відьмака 3" за $7 млн.

У цей час CD Projekt займалася відновленням резервних копій даних зі своїх серверів.

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Автор: Сергій Коршунов