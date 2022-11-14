Вона буде доступна для ПК, PS5 і Xbox Series S.

Раніше CD Projekt RED неодноразово повідомляла, що збирається випустити поліпшену версію The Witcher 3: Wild Hunt для консолей поточного покоління та ПК до кінця цього року. І як виявилося, студія дотримала обіцянку. CDPR офіційно оголосила про реліз оновленого "Відьмака 3" 14 грудня.

Представники студії опублікували відповідне повідомлення на офіційному акаунті франшизи The Witcher в Twitter. Подробицями проекту розробники не поділилися, проте деталей довго чекати не доведеться. Наступного тижня CDPR проведе пряму трансляцію, де покаже некстген-версію The Witcher 3: Wild Hunt і розповість про всі нововведення.

Компанія окремо нагадала, що проект буде безкоштовним для всіх власників гри. Користувачам на PlayStation 5, Xbox Series і персональних комп'ютерах знадобиться лише завантажити оновлення. Як зміниться розмір "Відьмака 3", і чи вплине випуск апгрейда на ціну, дізнаємося на прийдешньому стримі.

Відео дня

Раніше CD Projekt RED повідомляла, що поліпшена версія гри відзначиться трасуванням променів, інтеграцією окремих модів, контентом за мотивами серіалу від Netflix, а також безліччю технічних і візуальних поліпшень.

Покращена версія The Witcher 3: Wild Hunt: подробиці

Проект анонсували у вересні 2020 року. Спочатку його планували випустити в 2021-му, але потім терміни змістили на другий квартал 2022-го. При цьому CD Projekt RED попереджала про можливу затримку.

Згідно з непідтвердженою інформацією, за оновлену версію "Відьмака 3" відповідав петербурзький офіс Saber Interactive. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну польська студія розірвала контракт і почала завершувати проект самостійно. У зв'язку з цим реліз перенесли на невизначений термін.

Раніше CDPR стверджувала, що робота над оновленою версією The Witcher 3 не вимагає "багато зусиль". Її створює команда з 15 осіб, проте конкретної інформації про проект все ще немає. Відомо лише про графічні поліпшення і кросовер з серіалом "Відьмак" від Netflix.

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