Раніше CD Projekt RED неодноразово повідомляла, що збирається випустити поліпшену версію The Witcher 3: Wild Hunt для консолей поточного покоління та ПК до кінця цього року. І як виявилося, студія дотримала обіцянку. CDPR офіційно оголосила про реліз оновленого "Відьмака 3" 14 грудня.
Представники студії опублікували відповідне повідомлення на офіційному акаунті франшизи The Witcher в Twitter. Подробицями проекту розробники не поділилися, проте деталей довго чекати не доведеться. Наступного тижня CDPR проведе пряму трансляцію, де покаже некстген-версію The Witcher 3: Wild Hunt і розповість про всі нововведення.
Компанія окремо нагадала, що проект буде безкоштовним для всіх власників гри. Користувачам на PlayStation 5, Xbox Series і персональних комп'ютерах знадобиться лише завантажити оновлення. Як зміниться розмір "Відьмака 3", і чи вплине випуск апгрейда на ціну, дізнаємося на прийдешньому стримі.
Раніше CD Projekt RED повідомляла, що поліпшена версія гри відзначиться трасуванням променів, інтеграцією окремих модів, контентом за мотивами серіалу від Netflix, а також безліччю технічних і візуальних поліпшень.
Покращена версія The Witcher 3: Wild Hunt: подробиці
- Проект анонсували у вересні 2020 року. Спочатку його планували випустити в 2021-му, але потім терміни змістили на другий квартал 2022-го. При цьому CD Projekt RED попереджала про можливу затримку.
- Згідно з непідтвердженою інформацією, за оновлену версію "Відьмака 3" відповідав петербурзький офіс Saber Interactive. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну польська студія розірвала контракт і почала завершувати проект самостійно. У зв'язку з цим реліз перенесли на невизначений термін.
- Раніше CDPR стверджувала, що робота над оновленою версією The Witcher 3 не вимагає "багато зусиль". Її створює команда з 15 осіб, проте конкретної інформації про проект все ще немає. Відомо лише про графічні поліпшення і кросовер з серіалом "Відьмак" від Netflix.