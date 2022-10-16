До релізу залишилося два місяці.

На початку жовтня студія CD Projekt RED провела фінансову презентацію і розповіла про подальші плани. На заході компанія підтвердила, що все ще збирається випустити оновлену версію The Witcher 3: Wild Hunt для ПК, PS5 і Xbox Series в поточному році. А завдяки недавньому витоку стало відомо, коли вийде проект.

На форумі Reddit з'явився відвідувач, який представився співробітником британської мережі GAME. Ця людина повідомила, що нещодавно база даних магазину з датами релізу ігор була оновлена. У ній з'явилася інформація про запуск поліпшеної версії The Witcher 3: Wild Hunt 9 грудня.

Співробітник GAME не повністю впевнений в опублікованих даних. Це може бути заглушка, яку використовує CDPR перед оголошенням реальної дати. Однак пізніше повідомлення користувача було видалено з Reddit, а значить — він виклав конфіденційну інформацію. І вона має всі шанси підтвердитися.

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Покращена версія The Witcher 3: Wild Hunt — що відомо

Проект анонсували у вересні 2020 року. Спочатку його планували випустити в 2021-му, але потім терміни змістили на другий квартал 2022-го. При цьому CD Projekt RED попереджала про можливу затримку.

Згідно з непідтвердженою інформацією, за оновлену версію "Відьмака 3" відповідав петербурзький офіс Saber Interactive. Але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну польська студія розірвала контракт і почала завершувати проект самостійно. У зв'язку з цим реліз перенесли на невизначений термін.

Раніше CDPR стверджувала, що робота над оновленою версією The Witcher 3 не вимагає "багато зусиль". Її створює команда з 15 осіб, проте конкретної інформації про проект все ще немає. Відомо лише про графічні поліпшення і кросовер з серіалом "Відьмак" від Netflix.

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