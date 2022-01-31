Проект матиме деяку схожість з Thronebreaker: The Witcher Tales.

CD Projekt RED анонсувала новий проект у всесвіті The Witcher. Це буде одиночне відгалуження від "Гвинту" — карткової колекційної гри, яка вперше з'явилася в "Відьмаку 3", а потім перетворилася на самостійний продукт. Раніше для ККІ вже випустили один спін-офф — Thronebreaker: The Witcher Tales. Однак CDPR каже, що новий проект не стане аналогом пригод королеви Меви.

Інформацією про гру поділилося видання IGN. Журналісти повідомили, що проект має кодову назву Project Golden Nekker і вийде в 2022 році. Його створенням займається команда "Гвинту", яка поки не поспішає ділитися деталями. Розробники лише підтвердили, що проект буде одиночним і не стане черговою частиною The Witcher Tales. Повноцінний анонс гри, судячи з усього, відбудеться навесні або влітку.

Провідний розробник "Гвинту" з комунікацій зі спільнотою Павло Бурза дав наступний коментар з приводу анонса: "Це не чергова [гра] Witcher Tales, а дещо інше. Ми прагнемо створити захоплюючий одиночний проект для гравців, які віддадуть перевагу йому, а не змагальному багатокористувацькому Gwent".

Інша інформація про Project Golden Nekker

Перші малюнки прийдешньої новинки CD Projekt RED виконані в стилі "Гвинту". На них показуються золотий накер, вулиця міста, воїн та інше.

Після релізу Thronebreaker: The Witcher Tales нові карти з гри перенесли в "Гвинт". Судячи з усього, у випадку з Project Golden Nekker розробники вчинять аналогічно.

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