Попередній концепт вимагав перегляду.

У березні поточного року польська студія CD Projekt RED призупинила розробку Project Sirius. Це відгалуження в серії The Witcher, яким займається Тhe Molasses Flood, внутрішня команда CDPR. Після такого рішення здавалося, що проект скасують, але обійшлося. Для гри вибрали нову концепцію і перезапустили виробництво.

Про це стало відомо з фінансової замітки на офіційному сайті CD Projekt RED. Польська студія списала значну частину коштів, витрачених на розробку за 2022 рік і перший квартал 2023-го. Сума склала 24,2 млн злотих (приблизно $8,7 млн) за поточним курсом.

За словами CDPR, таке фінансове рішення було прийнято у зв'язку з рішенням продовжувати виробництво Project Sirius, але вже з урахуванням нової концепції. Від попередніх напрацювань Тhe Molasses Flood повністю не відмовилися. Вони стали основною при виборі свіжого творчого напрямку. Іншими подробицями CD Projekt RED не поділилася.

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Що відомо про Project Sirius

За створення гри відповідає команда The Molasses Flood, яку CDPR придбала восени минулого року. Проектом займаються понад 60 осіб, а польський офіс CD Projekt RED підтримує колектив.

У Sirius з'являться як вручну створені, так і процедурно згенеровані елементи світу. Про це стало відомо зі списку вакансій на сайті The Molasses Flood.

Це буде перша гра з мультиплеєром для CD Projekt RED. Багатокористувацька складова стане добавкою до сюжетної кампанії.

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