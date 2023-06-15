Доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077 буде масштабним. Розробники реалізували багато контенту на території Псарні — нового району Найт-Сіті, який відвідають користувачі. Однак є і один прикрий нюанс: CD Projekt RED вирішила не розширювати кількість потенційних любовних партнерів для головного героя Ві. Гравцям доведеться задовольнятися старими романами.
Такою інформацією поділився директор по роботі з громадськістю CDPR Марчін Момот. У відповідь на одне з повідомлень в Twitter він написав: "Хоча ми додамо/змінимо тонни нового в гру разом з виходом Phantom Liberty (як ви зазначили в твіті вище), романи не будуть частиною цього. Ві буде зосереджений на інтригах, в які він потрапив".
В останньому реченні мається на увазі основний сюжет, де розв'яжеться політична драма з порятунком президента Нових Сполучених Штатів Америки і зрадами. Нагадаємо, в основній грі Cyberpunk 2077 реалізовано шість потенційних романтичних партнерів для Ві. Щоб зав'язати з ними стосунки, потрібно пройти відповідний ланцюжок завдань і вибрати правильні репліки в діалогах. Серед любовних інтересів є чотири жінки та двоє чоловіків. Можливість завести роман також залежить від голосу і статі головного героя.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення
- Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.
- Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.
- Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.