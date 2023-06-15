Нових любовних партнерів для Ві розробники не реалізували.

Доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077 буде масштабним. Розробники реалізували багато контенту на території Псарні — нового району Найт-Сіті, який відвідають користувачі. Однак є і один прикрий нюанс: CD Projekt RED вирішила не розширювати кількість потенційних любовних партнерів для головного героя Ві. Гравцям доведеться задовольнятися старими романами.

Такою інформацією поділився директор по роботі з громадськістю CDPR Марчін Момот. У відповідь на одне з повідомлень в Twitter він написав: "Хоча ми додамо/змінимо тонни нового в гру разом з виходом Phantom Liberty (як ви зазначили в твіті вище), романи не будуть частиною цього. Ві буде зосереджений на інтригах, в які він потрапив".

В останньому реченні мається на увазі основний сюжет, де розв'яжеться політична драма з порятунком президента Нових Сполучених Штатів Америки і зрадами. Нагадаємо, в основній грі Cyberpunk 2077 реалізовано шість потенційних романтичних партнерів для Ві. Щоб зав'язати з ними стосунки, потрібно пройти відповідний ланцюжок завдань і вибрати правильні репліки в діалогах. Серед любовних інтересів є чотири жінки та двоє чоловіків. Можливість завести роман також залежить від голосу і статі головного героя.

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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

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