На літній презентації Xbox польська студія CD Projekt RED показала новий трейлер і оголосила дату релізу Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. А потім директор з квестів гри Павло Саско з'явився на розширеній версії шоу. Він детально розповів про Псарню — новий район в прийдешньому доповненні. А ще глядачам показали одну з частин цієї непривітної локації.
Події в ролику розгортаються на чорному ринку. Це людне місце, де провертають різні незаконні оборудки. Тут можна придбати кіберімпланти і зброю, які більше ніде не вдасться знайти.
"Псарня — це частина Найт-Сіті, але вона має свій особливий вигляд і атмосферу. Вона знаходиться поза юрисдикцією правоохоронців і приваблює диваків, а також небезпечних персонажів", — описав Саско новий район в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
Директор також розповів про Курта Хансена, лідера місцевого злочинного угруповання. А ще він навів приклади унікальних імплантів. Один з них дозволить здійснювати стрибок в повітрі, інший — міняти зовнішність персонажа в будь-який момент проходження. Як буде реалізована ця функція, Саско не уточнив.
Розробники в цілому намагалися зробити Псарню живим місцем завдяки відсиланням, різноманітності і взаємодіям між неігровими персонажами. Наприклад, на чорному ринку можна побачити сцену з вимаганням і побиттям.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення
- Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.
- Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.
- Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.