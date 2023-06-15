Саме на цій локації розгортатимуться події доповнення.

На літній презентації Xbox польська студія CD Projekt RED показала новий трейлер і оголосила дату релізу Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. А потім директор з квестів гри Павло Саско з'явився на розширеній версії шоу. Він детально розповів про Псарню — новий район в прийдешньому доповненні. А ще глядачам показали одну з частин цієї непривітної локації.

Події в ролику розгортаються на чорному ринку. Це людне місце, де провертають різні незаконні оборудки. Тут можна придбати кіберімпланти і зброю, які більше ніде не вдасться знайти.

"Псарня — це частина Найт-Сіті, але вона має свій особливий вигляд і атмосферу. Вона знаходиться поза юрисдикцією правоохоронців і приваблює диваків, а також небезпечних персонажів", — описав Саско новий район в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Директор також розповів про Курта Хансена, лідера місцевого злочинного угруповання. А ще він навів приклади унікальних імплантів. Один з них дозволить здійснювати стрибок в повітрі, інший — міняти зовнішність персонажа в будь-який момент проходження. Як буде реалізована ця функція, Саско не уточнив.

Розробники в цілому намагалися зробити Псарню живим місцем завдяки відсиланням, різноманітності і взаємодіям між неігровими персонажами. Наприклад, на чорному ринку можна побачити сцену з вимаганням і побиттям.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробиці доповнення

Події сюжету розгортаються до фіналу історії в основній грі. В оповіді головний герой Ві стане на службу Нових Сполучених Штатів Америки і займеться порятунком президента держави.

Доповнення привнесе в Cyberpunk 2077 ще один район, на території якого буде розвиватися сюжет.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джонні Сільверхенда, що обумовлено історією. Раз події проходять до фіналу основної гри, значить персонаж все ще пов'язаний з протагоністом. А Ідріс Ельба виконав Соломона Ріда, агента ФРУ Нових Сполучених Штатів Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. Консолі минулого покоління залишили за бортом.

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