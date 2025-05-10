До кінця року над сиквелом працюватиме 160 осіб.

CD Projekt розкрила поточний стан усіх своїх великих проєктів, а заодно окреслила вектор розвитку на найближчі роки.

В інтерв'ю діловому виданню Parkiet фінансовий директор компанії Петро Нелюбович підтвердив, що відразу кілька великих проєктів компанії рухаються вперед.

По-перше, ювілей "Відьмак 3". Гра відсвяткує десятиліття в травні, і до цієї події CD Projekt готує цілу серію заходів. Крім глобального концертного туру, у планах додаткові активності, подробиці про які поки тримають у секреті.

Відео дня

Тим часом четверта частина "Відьмака" перебуває в активній стадії виробництва. Над нею працює понад 400 розробників, це найбільша команда в CD Projekt RED на поточний момент. Нелюбович підкреслює, що проєкт більш амбітний, ніж усе, що студія випускала раніше.

Трохи інша ситуація у сиквела Cyberpunk 2077 (внутрішня назва - Orion). Зараз над ним працює близько 90 осіб, але компанія розраховує наростити команду до 160 розробників до кінця 2025 року. Проєкт готується завершити етап концептуального опрацювання і прототипування та перейти до стадії препродакшену.

Крім того, у CD Projekt роблять ставку на порт Cyberpunk 2077 для Switch 2. Порт отримав позитивні відгуки від тих, хто вже встиг його випробувати, і Нелюбович говорить про високі очікування, особливо з урахуванням того, що це перший випадок в історії CD Projekt, коли гра виходить одночасно із запуском нової консолі.

Третій за пріоритетністю проєкт - Hadar, перша повністю оригінальна інтелектуальна власність CD Projekt RED, не пов'язана ні з "Відьмаком", ні "Кіберпанком". Його розробка перебуває на ранній стадії, основні етапи планування завершені, але до повноцінного продакшена ще далеко.

Також компанія не розглядає ані купівлю сторонніх студій, ані продаж частини бізнесу зовнішнім інвесторам. CD Projekt підкреслює, що їй важлива незалежність і контроль над власними рішеннями, без необхідності підкорятися корпоративній політиці зовнішніх структур.

Раніше ми розповідали, що CD Projekt RED поглинула компанію, яка робить мультиплеєрний "Відьмак". Тепер The Molasses Flood стали частиною CDPR.

Вас також можуть зацікавити новини: