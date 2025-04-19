Якщо компанія проводитиме бета-тест проєкту, вони про це сповістять через офіційні ресурси.

CD Projekt Red виступила із заявою, в якій попередила фанатів "Відьмака" про масове поширення шахрайських запрошень на неіснуюче бета-тестування четвертої частини.

Повідомлення, в яких нібито пропонується взяти участь у ранній версії The Witcher 4, не мають жодного стосунку до студії, гра ще навіть не наблизилася до стадії, де можливі публічні тести.

Розробники підкреслюють, що в разі запуску справжнього тестування студія обіцяє сповістити гравців через офіційні акаунти і сайт, а не за допомогою випадкових листів або посилань у соцмережах. Усі отримані "запрошення" - це фішингові хитрощі, за якими ховаються або віруси, або спроби виманити персональні дані:

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"Професійні мисливці на чудовиськ не ведуться на подібні трюки. Вони розпізнають обман і розправляються з ним".

Раніше ми розповідали, що CD Projekt RED поглинула компанію, яка робить мультиплеєрний "Відьмак". Тепер The Molasses Flood стали частиною CDPR.

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