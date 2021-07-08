Розробники ще не презентували патч, але вже запустили його рекламу в соцмережах.

Сьогодні в Instagram передчасно з'явилася реклама Cyberpunk 2077, в якій CD Projekt анонсує "найбільше оновлення" для гри.

Офіційно студія ще не презентувала апдейт, а про відповідне відео розповіли користувачі Твіттера.

Очікується, що анонс патча відбудеться на фестивалі WitcherCon, який пройде з 9 по 10 липня. Його CD Projekt влаштовує спільно з Netflix. Онлайн-захід в загалом буде присвячено франшизі "Відьмак" – як серіалі, так і грі.

Один з користувачів також знайшов майбутній патч Cyberpunk 2077 у базі Steam. Чи додадуть розробники у гру новий контент або це буде чергове доповнення для виправлення багів – невідомо.

Нагадаємо, що продажі гри помітно зросли після того, як Sony повернула Cyberpunk у магазин PS Store на консолях PlayStation – через пів року після зняття з продажів.

Cyberpunk 2077 – причини зняття з продажів в PS Store

18 грудня 2020 року, через 8 днів після релізу, Cyberpunk 2077 було знято з продажів в PS Store через численні скарги користувачів на технічний стан гри.

Скандал розігрався тому, що до релізу розробники з CD Projekt стверджували: "на консолях гра працює напрочуд добре". Однак багів, вильотів та інших неприємностей у Cyberpunk 2077 на приставках знайшлося стільки, що гравці почали вимагати повернення коштів.

В CDPR відповіли, що всі незадоволені гравці можуть повернути гроші. Але розробники не узгодили своє рішення з Sony, яка володіє цифровим магазином PS Store – однією з найбільших платформ.

У розпал запуску PS5, попереджаючи наростаючий скандал, Sony заявила, що "піклується про те, щоб її клієнти були задоволені своїм ігровим досвідом", прибрала CP2077 з магазину і створила окрему сторінку, де всі бажаючі могли повернути гроші за Cyberpunk.

Аналітики назвали цей випадок "безпрецедентним", підкресливши, що раніше через схожі проблеми гри з продажів зазвичай відкликали самі видавці, а не платформотримачі.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов