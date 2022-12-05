Обговорення цього рішення розтягнулося на більш ніж 100 листів.

Вступна сцена з The Witcher 3: Wild Hunt, де Геральт приймає ванну, стала культовою. Однак вона могла бути набагато еротичнішою. Розробники з CD Projekt RED всерйоз роздумували над демонстрацією геніталій головного героя в цьому епізоді.

Такою інформацією поділився провідний дизайнер квестів в серії The Witcher і виконуючий обов'язки наративного дизайнера Філіпп Вебер. Він відреагував на повідомлення виконавчого продюсера і шоураннера Cyberpunk: Edgerunners Рафала Джакі в Twitter. Останній опублікував пост про те, як у згаданому аніме хотіли показати геніталії Девіда.

Вебер відповів на це: "Досі пам'ятаю тему на 100+ повідомлень у сторонній гілці нашої корпоративної пошти під час [розробки] The Witcher 3, де люди обговорювали, чи покажемо ми пеніс Геральта у ванній. Я був за".

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Коротко про The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — це заключна частина трилогії "Відьмак", створеної за мотивами однойменної серії романів польського письменника Анджея Сапковського.

Гра розповідає про пригоди професійного мисливця на чудовиськ, Геральта з Рівії.

"Відьмак 3" вийшла 19 травня 2015 року на ПК, PlayStation 4 і Xbox One.

Третю частину захоплено прийняли критики і користувачі. Творіння CD Projekt RED заслужено отримало титул "гра року" і зробило значний вплив на індустрію.

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