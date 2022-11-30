Для цього ентузіаст підібрав ракурс в грі, який розробники продемонстрували на одному зі скриншотів.

Минулого тижня CD Projekt RED провела пряму трансляцію, на якій розкрила основні подробиці некстген-версії The Witcher 3: Wild Hunt для PlayStation 5, Xbox Series X, Series S і ПК. Розробники також показали кадри з гри, якими скористався відвідувач форуму Reddit під псевдонімом jacob1342. Ентузіаст підібрав такий же ракурс в грі, як на одному з скриншотів, і показав відмінності оновленого "Відьмака 3" від оригіналу.

Для наочності користувач взяв ПК-версію і виставив максимальні налаштування графіки. Однак різниця все одно виявилася суттєвою. Перше, що кидається в очі — це збільшена кількість різної рослинності. Дерева стали виглядати ще більш реалістично завдяки покращенній щільності листя.

Друга важлива зміна — підвищена якість текстур. Це помітно на поверхнях під ногами коня Геральта та окремих предметах. Ще варто відзначити збільшену кількість деталей на дистанції, дальність промальовування і більш м'яке освітлення. Фанати графічних поліпшень повинні залишитися задоволені, особливо якщо останній раз проходили "Відьмака 3" на консолях минулого покоління.

Відео дня

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt: основна інформація

Більшість поліпшень в некстген-патчі торкнуться графіки і загального зручності. CDPR додасть перемикання між режимами "продуктивність" і "якість", дозволить міняти камеру, реалізує трасування променів, створить фоторежим і так далі.

Що свіжого контенту, то він буде присвячений серіалу "Відьмак" від Netflix. Точно можна очікувати броню для Геральта з Рівії і завдання.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt вийде 15 грудня на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. всі власники гри отримають її безкоштовно.

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