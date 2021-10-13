Для багатьох людей це може стати причиною, щоб не оновлювати гру до Anniversary Edition.

Численні модифікації — це одна з основних причин, чому The Elder Scrolls V: Skyrim до сих пір користується популярністю. З їх допомогою знамениту екшен-RPG можна перетворити до невпізнання. Однак нещодавно стало відомо, що анонсоване цього літа ювілейне видання гри з підзаголовком Anniversary Edition не підтримуватиме більшість модів. Принаймні, на виході.

Неприємною новиною на Reddit поділився автор багатьох аматорських творінь для Skyrim під псевдонімом extrwi. Він вивчив технічну частину Anniversary Edition і поділився сумним спостереженням. У ювілейному виданні розробники замінили Visual Studio 2015 на Visual Studio 2019. Це програма з інтегрованим середовищем для створення ПЗ. Нова версія не підтримує моди, розроблені на Visual Studio 2015. Ентузіастам доведеться адаптувати свої проекти з урахуванням змін. Але чи захочуть вони це зробити, поки невідомо.

Extrwi вже обговорив з Bethesda Game Studios описану зміну. Розробники підтвердили побоювання, проте не змогли запропонувати рішення. Так що на старті видання Anniversary Edition дійсно не буде підтримувати більшість модів. Власники Special Edition зможуть оновитися до ювілейної версії за доплату. Але фанатам модифікацій потрібно ретельно подумати, чи варто це робити.

Що увійде в TES V Skyrim: Anniversary Edition

Ювілейне видання включає саму гру і добавки Dawnguard, Hearthfire і Dragonborn;

Більше 500 елементів ексклюзивного додаткового контенту з Creation Club, в тому числі боси, предмети, заклинання, підземелля і навіть завдання.

Володарі Special Edition отримають риболовлю, режим виживання і новий квест "Святі і спокусники". Все це також увійде в Anniversary Edition.

Автор: Назар Степорук